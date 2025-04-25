Гагаузия отказалась праздновать День Европы вместо Дня Победы по приказу Молдавии

Он отметил, что премьер-министр Молдавии Дорин Речан направил в адрес региона распоряжение, что 9 мая должно отмечаться как День Европы. Это требование исполняться не будет, добавил Узун.

Он напомнил, что 2025 год является в автономии годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, ни один приказ не заставит гагаузов забыть, кто именно победил фашизм. Он подчеркнул, что Гагаузия не позволит никому переписать историю и заменить ее праздники на искусственные и навязанные извне.

Ранее сообщалось, что главу Гагаузии Евгению Гуцул оставили под домашним арестом, напоминает НСН.

