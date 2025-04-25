Гагаузия отказалась праздновать День Европы вместо Дня Победы по приказу Молдавии
Гагаузия не будет подчиняться указу молдавского правительства и отпразднует День Победы, а не День Европы, об этом заявил на брифинге первый замглавы автономии Илья Узун.
Он отметил, что премьер-министр Молдавии Дорин Речан направил в адрес региона распоряжение, что 9 мая должно отмечаться как День Европы. Это требование исполняться не будет, добавил Узун.
Он напомнил, что 2025 год является в автономии годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, ни один приказ не заставит гагаузов забыть, кто именно победил фашизм. Он подчеркнул, что Гагаузия не позволит никому переписать историю и заменить ее праздники на искусственные и навязанные извне.
Ранее сообщалось, что главу Гагаузии Евгению Гуцул оставили под домашним арестом, напоминает НСН.
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