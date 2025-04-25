СМИ: Причиной взрыва автомобиля в Балашихе стало газобаллонное оборудование

Также в результате взрыва выбило стекла на первых этажах многоквартирного дома. В экстренных службах уточнили, что в результате взрыва погиб один человек.

По другой версии Telegram-канала Baza, в автомобиле было заложено СВУ с поражающими элементами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

