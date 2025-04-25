СМИ: Причиной взрыва автомобиля в Балашихе стало газобаллонное оборудование

Причиной взрыва автомобиля Volkswagen Passat в подмосковной Балашихе стало газобаллонное оборудование, сообщил Telegram-канал 112.

При этом по данным Telegram-канала, сначала машина загорелась, а уже потом произошел взрыв. Как видно из опубликованных в Telegram-каналах кадров, машина полностью сгорела.

СМИ: Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе

Также в результате взрыва выбило стекла на первых этажах многоквартирного дома. В экстренных службах уточнили, что в результате взрыва погиб один человек.

По другой версии Telegram-канала Baza, в автомобиле было заложено СВУ с поражающими элементами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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