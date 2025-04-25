В МИД Китая заявили, что не ведут переговоров по тарифам с США

Китай и США не обсуждают тарифы на китайскую продукцию, введенные Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

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«Китайская и американская стороны не ведут консультаций или переговоров по вопросам, связанным с тарифами», - рассказал дипломат на брифинге.

Го Цзякунь призвал Соединенные Штаты не вводить общественность в заблуждение.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Китаем по двусторонней торговле и пошлинам, по его словам, диалог идет хорошо.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:СШАКитай

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