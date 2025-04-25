В МИД Китая заявили, что не ведут переговоров по тарифам с США
25 апреля 202511:46
Китай и США не обсуждают тарифы на китайскую продукцию, введенные Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.
«Китайская и американская стороны не ведут консультаций или переговоров по вопросам, связанным с тарифами», - рассказал дипломат на брифинге.
Го Цзякунь призвал Соединенные Штаты не вводить общественность в заблуждение.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Китаем по двусторонней торговле и пошлинам, по его словам, диалог идет хорошо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru