В МИД Китая заявили, что не ведут переговоров по тарифам с США

«Китайская и американская стороны не ведут консультаций или переговоров по вопросам, связанным с тарифами», - рассказал дипломат на брифинге.

Го Цзякунь призвал Соединенные Штаты не вводить общественность в заблуждение.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Китаем по двусторонней торговле и пошлинам, по его словам, диалог идет хорошо.

