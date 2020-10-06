Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах до 16 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет, привело РИА Новости цитату Жириновского по сообщению пресс-службы партии.

Путин во вторник встретился с лидерами думских фракций.

Жириновский посетовал, что в этом возрасте молодежь зачастую зарабатывает больше родителей, но при этом голосовать не может.

Ранее в июне 2019 года Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Он отметил, что сейчас активно меняются способы коммуникации, становится больше возможностей и дети взрослеют раньше. По словам главы Росмолодежи, возраст взросления в России «уходит вниз».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН выступил резко против предложений главы Росмолодежи. Он отметил, что снижение возраста совершеннолетия будет иметь в основном лишь негативные последствия для молодежи, в особенности, для юных девушек.

