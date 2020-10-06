Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах до 16 лет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину снизить возраст для участия в выборах до 16 лет, привело РИА Новости цитату Жириновского по сообщению пресс-службы партии.
Путин во вторник встретился с лидерами думских фракций.
Жириновский посетовал, что в этом возрасте молодежь зачастую зарабатывает больше родителей, но при этом голосовать не может.
Ранее в июне 2019 года Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Он отметил, что сейчас активно меняются способы коммуникации, становится больше возможностей и дети взрослеют раньше. По словам главы Росмолодежи, возраст взросления в России «уходит вниз».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН выступил резко против предложений главы Росмолодежи. Он отметил, что снижение возраста совершеннолетия будет иметь в основном лишь негативные последствия для молодежи, в особенности, для юных девушек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
- Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах до 16 лет
- Евросоюз призвал к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
- Прогнозы о снижении распространения COVID-19 в жару не оправдались
- Трамп выступил против введения общенационального карантина в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru