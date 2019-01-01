Милонов резко раскритиковал Росмолодежь из-за снижения возраста совершеннолетия
Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что таким образом ведомство пытается закрыть пробелы воспитания молодежи.
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Он отметил, что сейчас активно меняются способы коммуникации, становится больше возможностей и дети взрослеют раньше. По словам главы Росмолодежи, возраст взросления в России «уходит вниз». «На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад», - пояснил он.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН выступил резко против предложений главы Росмолодежи. Он отметил, что снижение возраста совершеннолетия будет иметь в основном лишь негативные последствия для молодежи, в особенности, для юных девушек.
«Я против, потому что я считаю, что это должно быть наполнено смыслом. Для чего все это делается? Коммуникация? Ну так у детей тоже есть коммуникация. В чем проблема? Им никто не мешает коммуницировать. Коммуницировать с потными, сорокалетними, плешивыми любителями юной “клубнички”? Я против, чтобы мою дочь в 16 лет какой-нибудь там придурок пытался соблазнить! Я ему голову оторву просто и все. Я против того, что обсуждение в Росмолодежи крутится вокруг темных традиций Васи Якеменко (первый руководитель федерального агентства Росмолодежь - прим. НСН) с пионерками. Вот это мне очень не нравится. Лучше бы мы обсудили восстановление всероссийской молодежной организации, вроде комсомола. Это было бы дело. Вот ради этого Росмолодежь можно иметь», - заявил депутат.
Милонов также отметил, что снижение возраста совершеннолетия имеет и еще несколько факторов, которые сложно считать положительными.
«Снижение возраста совершеннолетия – это компромисс с теми проблемами, которые сейчас возникают в воспитании молодежи. Возраст совершеннолетия определен исходя из определенных научных и медицинских параметров. По сути дела, в том контексте, в котором сейчас эта проблема обсуждается, идет на руку лишь тем, кто идет по статье вступления в половую связь с лицом заведомо не достигшим 18-летия и микрокредитным организациям. Это является главными бенефициарами этого заявления», - пояснил он.
По словам депутата Госдумы, предложение Росмолодежи можно было бы модифицировать и направить в верное русло. В частности, Милонов порекомендовал обсудить вопрос участия в голосовании на выборах 16-летних.
«Если говорить об ограниченной дееспособности, то здесь можно было бы, например, обсудить в качестве эксперимента возможность участия 16-летних подростков в выборах местного самоуправления. Хотя бы реализовывать активное право, то есть голосовать. Вот это возможно. Знаете, а признаваться в том, что мы пасуем и разрешаем с 16 лет уже рожать, жениться и брать кредиты, я думаю, ничего хорошего из этого не выйдут», - заключил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, что обратился в Министерство Культуры с предложением запретить показ ток-шоу в дневное время и ввести возрастное ограничения для участников ток шоу (от 18 до 80 лет). Автор инициативы назвал привлечение несовершеннолетних в ток-шоу со взрослыми темами нравственной педофилией.
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