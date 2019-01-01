Милонов резко раскритиковал Росмолодежь из-за снижения возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Он отметил, что сейчас активно меняются способы коммуникации, становится больше возможностей и дети взрослеют раньше. По словам главы Росмолодежи, возраст взросления в России «уходит вниз». «На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад», - пояснил он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН выступил резко против предложений главы Росмолодежи. Он отметил, что снижение возраста совершеннолетия будет иметь в основном лишь негативные последствия для молодежи, в особенности, для юных девушек.

«Я против, потому что я считаю, что это должно быть наполнено смыслом. Для чего все это делается? Коммуникация? Ну так у детей тоже есть коммуникация. В чем проблема? Им никто не мешает коммуницировать. Коммуницировать с потными, сорокалетними, плешивыми любителями юной “клубнички”? Я против, чтобы мою дочь в 16 лет какой-нибудь там придурок пытался соблазнить! Я ему голову оторву просто и все. Я против того, что обсуждение в Росмолодежи крутится вокруг темных традиций Васи Якеменко (первый руководитель федерального агентства Росмолодежь - прим. НСН) с пионерками. Вот это мне очень не нравится. Лучше бы мы обсудили восстановление всероссийской молодежной организации, вроде комсомола. Это было бы дело. Вот ради этого Росмолодежь можно иметь», - заявил депутат.