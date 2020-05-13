Жириновский предложил сэкономить на депутатах

Владимир Жириновский предложил вдвое сократить количество депутатов в России. Как пишет РИА Новости, по его мнению, такая мера позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в парламентах. Своим предложением глава партии ЛДПР поделился в Twitter.

С ним же Жириновский обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину. Политик аргументировал предлагаемые им меры тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. Также лидер партии ЛДПР считает, что выборы стоит проводить раз в два-три года, пишет Ura.ru.