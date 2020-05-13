Жириновский предложил сэкономить на депутатах

Владимир Жириновский предложил вдвое сократить количество депутатов в России. Как пишет РИА Новости, по его мнению, такая мера позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в парламентах. Своим предложением глава партии ЛДПР поделился в Twitter.

С ним же Жириновский обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину. Политик аргументировал предлагаемые им меры тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров. Также лидер партии ЛДПР считает, что выборы стоит проводить раз в два-три года, пишет Ura.ru.

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Ранее Владимир Жириновский призвал россиян брить усы и переносить свадебные церемонии. По его мнению, такие меры важно предпринять в рамках борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Свадьбы отложить... Чай попили и все... А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию», — заявил политик.

По его словам, также нужно отменить празднования дней рождений и забыть про поцелуи и рукопожатия, сообщает РИА Новости. Кроме того Жириновский призвал отказаться от путешествий, особенно на Украину. Он считает, что границу с этой страной нужно «закрывать наглухо».

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЛДПРДепутатыВладимир Жириновский
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