Жириновский ответил Лукашенко на анекдот о себе, водке и коронавирусе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале ответил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, которые накануне рассказал про него анекдот.

«Дорогой Александр Григорьевич! Я бывал в Белоруссии неоднократно, мы с Вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось. И я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что Вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется 2 недели сидеть на карантине – я предлагаю Вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области. Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с Вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем – русско-белорусскую. До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич!», - написал политик.

Анекдот Лукашенко заключался в том, что Жириновский приходит домой и просит жену налить ему сто грамм водки, а жена отвечает, что он же раскритиковал Лукашенко, что водка не помогает. «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит», — заявил Жириновский. Кроме того, ранее белорусский лидер призывал «лечить» коронавирус водкой.

