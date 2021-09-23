Жириновский предложил сделать из военных учителей
В школах России должны преподавать отставные военные, сообщает телеканал «360» со ссылкой на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Он считает, что это будет способствовать снижению уровня агрессии среди несовершеннолетних. Как отметил политик, наличие среди учителей бывших военных также поможет предотвратить трагедии, подобно той, что произошла в пермском университете.
«Надо агитировать мужчин приходить на работу в школу», — подчеркнул Жириновский.
ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнем сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.
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