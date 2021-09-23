Жириновский предложил сделать из военных учителей

В школах России должны преподавать отставные военные, сообщает телеканал «360» со ссылкой на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ректор Пермского госуниверситета: Кнопка тревоги сработала в день трагедии

Он считает, что это будет способствовать снижению уровня агрессии среди несовершеннолетних. Как отметил политик, наличие среди учителей бывших военных также поможет предотвратить трагедии, подобно той, что произошла в пермском университете.

«Надо агитировать мужчин приходить на работу в школу», — подчеркнул Жириновский.

ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнем сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВоенныеУчительВладимир Жириновский
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