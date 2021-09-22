Ректор Пермского госуниверситета: Кнопка тревоги сработала в день трагедии

Ректор Пермского госуниверситета Дмитрий Красильников заявил, что кнопка тревоги в учреждении сработала в день трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.

Пермская трагедия. Недостаток внимания и халатность государства

Красильников отметил, что в деталях продолжают разбираться следователи. По словам ректора, у университета не было претензий к работе частного охранного предприятия, которое обслуживало здание вуза.

ЧП в Пермском госуниверситете произошло 20 сентября. Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Сам студент был ранен ответным огнем сотрудника полиции, после чего его госпитализирован.




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ФОТО: РИА Новости Алексей Романов
ТЕГИ:Пермь
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