Жириновский предложил праздновать в России День империи

Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, предлагающий установить в России 22 октября новый праздник — День империи. Как отмечает РИА Новости, по словам лидера ЛДПР, в это день можно вспоминать «положительные исторические примеры». Так, Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, а белорусов от литовцев, — сообщил Жириновский.

Парламентарий отметил, что империя – это самая удачная форма государственного устройства. Она объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и укрепляет себя и свои интересы. Отмечать новый праздник Владимир Жириновский предлагает начать с 22 октября 2021 года – именно тогда исполнится 300 лет провозглашения Петром I Российской империи, отмечает Свободная пресса.