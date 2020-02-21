Жириновский предложил праздновать в России День империи
Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, предлагающий установить в России 22 октября новый праздник — День империи. Как отмечает РИА Новости, по словам лидера ЛДПР, в это день можно вспоминать «положительные исторические примеры». Так, Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, а белорусов от литовцев, — сообщил Жириновский.
Парламентарий отметил, что империя – это самая удачная форма государственного устройства. Она объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и укрепляет себя и свои интересы. Отмечать новый праздник Владимир Жириновский предлагает начать с 22 октября 2021 года – именно тогда исполнится 300 лет провозглашения Петром I Российской империи, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, партия Владимира Жириновского намерена добиваться того, чтобы 31 декабря сделали выходным днем.
Внесенный депутатами от ЛДПР и членом СФ Сергеем Леоновым законопроект был отклонен правительственной комиссией. Согласно инициативе, один из выходных дней должен переноситься на 31 декабря. В отзыве кабмина на документ говорится, что правительство уже наделено такими полномочиями и в дополнительном регулировании этот вопрос не нуждается.
«Мы не согласны. Это грозит анархией. В одних регионах ввели выходной, в других нет, на одном предприятии работают, на другом нет. Так не годится», - отметил Жириновский.
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