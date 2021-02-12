Жириновский советует супругам спать в разных квартирах

Владимир Жириновский призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, а еще лучше – в разных квартирах по соседству – для того, чтобы они успевали соскучиться. Такие советы россиянам лидер ЛДПР дал в преддверии Дня всех влюблённых.

Свою позицию политик объяснил тем, что когда супруги живут в одной квартире, они все время видятся и надоедают друг другу: «это все раздражает вас, не потому, что вы чем-то плохи», пишет РИА Новости.