Жириновский советует супругам спать в разных квартирах
Владимир Жириновский призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, а еще лучше – в разных квартирах по соседству – для того, чтобы они успевали соскучиться. Такие советы россиянам лидер ЛДПР дал в преддверии Дня всех влюблённых.
Свою позицию политик объяснил тем, что когда супруги живут в одной квартире, они все время видятся и надоедают друг другу: «это все раздражает вас, не потому, что вы чем-то плохи», пишет РИА Новости.
Между тем, накануне 14 февраля аналитики выяснили, какую книгу россияне считают самой романтичной. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное книжным сервисом Mybook, рейтинг возглавил роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». На втором месте в списке роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», замыкает тройку лидеров повесть Александра Грина «Алые Паруса».
В топ-10 также вошли классические «романтические» произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru