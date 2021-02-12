Жириновский советует супругам спать в разных квартирах

Владимир Жириновский призвал супружеские пары спать в разных кроватях и комнатах, а еще лучше – в разных квартирах по соседству – для того, чтобы они успевали соскучиться. Такие советы россиянам лидер ЛДПР дал в преддверии Дня всех влюблённых.

Свою позицию политик объяснил тем, что когда супруги живут в одной квартире, они все время видятся и надоедают друг другу: «это все раздражает вас, не потому, что вы чем-то плохи», пишет РИА Новости.

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Между тем, накануне 14 февраля аналитики выяснили, какую книгу россияне считают самой романтичной. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное книжным сервисом Mybook, рейтинг возглавил роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». На втором месте в списке роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», замыкает тройку лидеров повесть Александра Грина «Алые Паруса».

В топ-10 также вошли классические «романтические» произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СемьяДень Святого ВалентинаВладимир Жириновский
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