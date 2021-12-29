Жириновский предрек воссоединение исторических земель России
Законопроект о гражданстве РФ может повлиять на воссоединение исторических земель России. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с РИА Новости.
29 декабря президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ». Согласно этому документу, процедура получения паспорта гражданина России упрощается для 20 категорий лиц. Также среди нововведений появилась процедура прекращения гражданства России у людей, которые совершили определенные преступления.
Жириновский отметил, что законопроект наделяет приоритетными правами получения гражданства жителей СНГ.
Депутат также подчеркнул, что Россия до сих пор остается центром огромного культурного пространства, которое осталось после распада СССР.
«Никого не нужно загонять в гражданство России, никого не нужно уговаривать. Это и так происходит, само по себе. А мы должны лишь создать условия для воссоединения бывших соотечественников», – заявил Жириновский.
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