Жириновский предрек воссоединение исторических земель России

Жириновский отметил, что законопроект наделяет приоритетными правами получения гражданства жителей СНГ.

Депутат также подчеркнул, что Россия до сих пор остается центром огромного культурного пространства, которое осталось после распада СССР.

«Никого не нужно загонять в гражданство России, никого не нужно уговаривать. Это и так происходит, само по себе. А мы должны лишь создать условия для воссоединения бывших соотечественников», – заявил Жириновский.

