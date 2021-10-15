Жириновский поддержал учительницу, уволенную за блог о секс-просвете
Глава ЛДПР заявил, что учительница по биологии, потерявшая работу из-за блога о половом воспитании, не нарушала никаких законов. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
Политик подчеркнул, что в стране нет ни курсов по семейной психологии, ни полового воспитания для детей. «Есть ОБЖ - порезал руку, как ее перевязать, есть НВП - начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять» - возмутился партийный лидер. Он напомнил, что Россия остается единственной страной в Европе, которая не решает эту проблему.
Жириновский заявил, что просветительские лекции нужны учащимся для общего развития. Он добавил, что в России необходимо основать ассоциацию сексологов, которые смогут «обсуждать все эти темы» и выпускать научно-популярные материалы на эту тему. Он подчеркнул, что в России есть педагогические вузы, в которых могут подготовить соответствующих специалистов.
Ранее в инциденте с увольнением учительницы из Петербурга за просвещающий блог «Не стыдно» обещали разобраться в Госдуме. Этим займется глава комитета по просвещению Ольга Казакова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море
- Жириновский поддержал учительницу, уволенную за блог о секс-просвете
- Правительство Ярославской области ушло в отставку
- Байден постучал по дереву при ответе на вопрос о Клинтоне
- Врач Саакашвили рассказал о его состоянии
- Около 200 человек устроили бунт в колонии Владикавказа
- В Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану
- «Росбалт» и Republic внесены в список СМИ-иностранных агентов
- Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Крыму
- В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru