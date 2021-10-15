Жириновский поддержал учительницу, уволенную за блог о секс-просвете

Глава ЛДПР заявил, что учительница по биологии, потерявшая работу из-за блога о половом воспитании, не нарушала никаких законов. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

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Политик подчеркнул, что в стране нет ни курсов по семейной психологии, ни полового воспитания для детей. «Есть ОБЖ - порезал руку, как ее перевязать, есть НВП - начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять» - возмутился партийный лидер. Он напомнил, что Россия остается единственной страной в Европе, которая не решает эту проблему.

Жириновский заявил, что просветительские лекции нужны учащимся для общего развития. Он добавил, что в России необходимо основать ассоциацию сексологов, которые смогут «обсуждать все эти темы» и выпускать научно-популярные материалы на эту тему. Он подчеркнул, что в России есть педагогические вузы, в которых могут подготовить соответствующих специалистов.

Ранее в инциденте с увольнением учительницы из Петербурга за просвещающий блог «Не стыдно» обещали разобраться в Госдуме. Этим займется глава комитета по просвещению Ольга Казакова.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
ТЕГИ:СексВладимир ЖириновскийУвольнениеУчителя
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