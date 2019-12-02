Жилищные кооперативы нуждаются в поддержке законодателей

Доктор экономических наук, председатель правления одного из крупнейших межрегиональных жилищных кооперативов России - «Бест Вей» Роман Василенко выступил с инициативой совершенствования законодательства о жилищной кооперации, которую поддержало несколько депутатов Государственной думы.

«Если характеризовать нормативную базу жилищной кооперации, то можно сказать: есть необходимые нормы, но нет достаточных», - говорит Василенко.

Нормы, позволяющие работать жилищным кооперативам, в законодательстве в последние десять лет, как отмечает он, появились.

«Появление этих норм плюс экономические условия привели к активному росту жилищной кооперации, - отметил Василенко, - О каких экономических условиях идет речь? Нерешенность квартирного вопроса, при этом дороговизна тех способов дополнительного финансирования покупки квартир, на которые делался акцент в прошлые годы. Достоинство кооперативов в том, что это некоммерческий способ дополнительного финансирования – фактически покупка вскладчину, без процентов. Даже с учетом вступительного и членских взносов в кооператив получается намного дешевле, чем покупать с помощью ипотеки», - рассказал он.

Особенность покупки с помощью кооперативов в том, что покупка может происходить более длительный срок, чем покупка квартиры с помощью ипотеки. Кооператив может купить квартиру, когда в паевом фонде достаточно средств для такой покупки.

«В крупных, межрегиональных кооперативах срок ожидания – часто не более года», -подчеркивает Роман Василенко.