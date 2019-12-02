Жилищные кооперативы нуждаются в поддержке законодателей
Доктор экономических наук, председатель правления одного из крупнейших межрегиональных жилищных кооперативов России - «Бест Вей» Роман Василенко выступил с инициативой совершенствования законодательства о жилищной кооперации, которую поддержало несколько депутатов Государственной думы.
«Если характеризовать нормативную базу жилищной кооперации, то можно сказать: есть необходимые нормы, но нет достаточных», - говорит Василенко.
Нормы, позволяющие работать жилищным кооперативам, в законодательстве в последние десять лет, как отмечает он, появились.
«Появление этих норм плюс экономические условия привели к активному росту жилищной кооперации, - отметил Василенко, - О каких экономических условиях идет речь? Нерешенность квартирного вопроса, при этом дороговизна тех способов дополнительного финансирования покупки квартир, на которые делался акцент в прошлые годы. Достоинство кооперативов в том, что это некоммерческий способ дополнительного финансирования – фактически покупка вскладчину, без процентов. Даже с учетом вступительного и членских взносов в кооператив получается намного дешевле, чем покупать с помощью ипотеки», - рассказал он.
Особенность покупки с помощью кооперативов в том, что покупка может происходить более длительный срок, чем покупка квартиры с помощью ипотеки. Кооператив может купить квартиру, когда в паевом фонде достаточно средств для такой покупки.
«В крупных, межрегиональных кооперативах срок ожидания – часто не более года», -подчеркивает Роман Василенко.
С его точки зрения, назрел ряд законодательных изменений, которые поддержат развитие жилищной кооперации вообще, и крупных, надежных жилищных кооперативов в частности. Прежде всего, это использование материнского капитала в качестве первоначального взноса.
«Для старта покупки квартиры в ЖК «Бест Вей» пайщик должен внести в кооператив первоначальный взнос 35%. Он, кстати, может внести его постепенно. Пайщик ставится в очередь на покупку квартиры кооперативом, когда внесет первоначальный взнос. Разрешение использовать материнский капитал именно в качестве первоначального вступительного взноса ускорит покупку квартиры для него. Сегодня материнский капитал можно использовать в качестве паевого взноса только тогда, когда квартира уже куплена», - поясняет Василенко. Необходимо, по мнению эксперта, отменить уплату налога на имущество для жилищных кооперативов по всей стране – сегодня они отменены только в ряде субъектов Федерации.
«В идеале, необходим специальный закон о жилищной кооперации. Это позволило бы гармонизировать нормы гражданского и жилищного законодательства, которые сегодня регулируют деятельность жилищных кооперативов», - считает доктор экономических наук.
Депутат Государственной думы Сергей Крючек согласен с тем, что необходим Закон о жилищной кооперации.
«Такой закон создаст целостную нормативную базу для работы жилищных кооперативов и обозначит их в качестве одного из приоритетных способов решения жилищной проблемы в стране», - сказал он.
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