Жилищно-коммунальное обострение. Можно ли не платить за ЖКУ

«Осень еще не кончилась, поэтому осеннее обострение дает знать себя в полной мере. На самом деле, действующее законодательство дает четкий ответ, как не платить за некачественные услуги. Если это некачественные коммунальные услуги, то у нас есть 354-е постановление правительства, правила предоставления коммунальных услуг. В нем есть по каждому виду услуг – теплу, воде, электроэнергии – четкое определение, что значит «услуга ненадлежащего качества». Это либо ненормативная температура в квартире, либо перерывы в подаче того или иного ресурса. Все это можно установить самостоятельно. Немножко сложнее с водой, там еще есть химический состав, но все остальное гражданин вполне может определить, обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Это обращение будет считаться началом периода некачественной услуги. Приходят представители, измеряют, составляют акт. По акту происходит перерасчет. Если даже представители не пришли, можно обратиться к двум незаинтересованным лицам – представителям совета дома, своим соседям – составить акт самостоятельно», - пояснила она.

Ранее Светлана Разворотнева в эфире НСН объяснила, почему россияне не могут привыкнуть к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

