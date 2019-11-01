Жилищно-коммунальное обострение. Можно ли не платить за ЖКУ
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» рассказала в эфире НСН, что делать при некачественных услугах ЖКХ.
Разрешить россиянам не платить за некачественные жилищно-коммунальные услуги предложил главе Минстроя Владимиру Якушеву депутат Госдумы Василий Власов. По словам парламентария, что ему постоянно приходят жалобы граждан на высокие тарифы ЖКУ и на их несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.
«Осенним обострением» назвала эту инициативу в эфире НСН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева (слушайте аудио).
«Осень еще не кончилась, поэтому осеннее обострение дает знать себя в полной мере. На самом деле, действующее законодательство дает четкий ответ, как не платить за некачественные услуги. Если это некачественные коммунальные услуги, то у нас есть 354-е постановление правительства, правила предоставления коммунальных услуг. В нем есть по каждому виду услуг – теплу, воде, электроэнергии – четкое определение, что значит «услуга ненадлежащего качества». Это либо ненормативная температура в квартире, либо перерывы в подаче того или иного ресурса. Все это можно установить самостоятельно. Немножко сложнее с водой, там еще есть химический состав, но все остальное гражданин вполне может определить, обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Это обращение будет считаться началом периода некачественной услуги. Приходят представители, измеряют, составляют акт. По акту происходит перерасчет. Если даже представители не пришли, можно обратиться к двум незаинтересованным лицам – представителям совета дома, своим соседям – составить акт самостоятельно», - пояснила она.
Ранее Светлана Разворотнева в эфире НСН объяснила, почему россияне не могут привыкнуть к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.
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