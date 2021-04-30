Жилинспекция Москвы проверила ход ремонта в историческом доме

История с незаконной перепланировкой помещений в историческом здании перешла в новую фазу и близится к логическому завершению. Об угрозе разрушения исторического здания в Кривоарбатском переулке из-за незаконной реконструкции помещений новым собственником, «Кривая линия НСН» уже рассказывала в предыдущих публикациях.

Ранее нам уже удалось выяснить, что новый владелец, затеявший перепланировку, не пускает в помещения сотрудников управляющей компании для проверки хода проведения работ. В связи с этим, ему было направлено уведомление о предоставлении разрешительной документации на переустройство помещения. Но предоставлять собственнику нечего, т.к. Мосжилинспекция опровергла факт выдачи разрешения на перепланировку квартир в указанном доме

В целях пресечения возможных нарушений на 29 апреля Жилищной инспекцией была запланирована комиссионная проверка ремонтируемых помещений, о чем сотрудниками ведомства собственнику было направлено соответствующее уведомление. При этом Префектура ЦАО предупредила владельца квартиры о возможном судебном иске, если доступ не будет предоставлен.

В ходе разговора с корреспондентом НСН, представитель инициативной группы жильцов подтвердил, что планируемая проверка состоялась. Правда, выводы пока не известны. С его слов, представители Мосжилинспекции должны после майских праздников вынести какое-то постановление.

Так, что развязка не за горами. «Кривая линия» продолжает следить за ситуацией.