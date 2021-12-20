«Жилеты с карманами»: Модельер назвал главные тренды в одежде в 2021 году
Александр Белов отметил, что яркие неоновые цвета в одежде снова уступают подиумы пастельным оттенкам.
В мире моды грань между мужским и женским все больше стирается , заявил тв-стилист, звездный модный эксперт Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Жилеты входят в тренд уже второй год, особенно с карманами, водолазка мужская, свитер с воротником – сейчас это стало ассоциироваться с такой закрытостью, это стало таким явлением. Также можно отметить переход к необычным цветам в гардеробе мужском. Если мы говорим про какие-то карамельные, розовые оттенки – если раньше их мужчины старались их не надевать, то сейчас в целом граница между полами все больше стирается. Продолжается на вещи оверсайз, тренд на яркие неоновые цвета отходит на второй план, пастельные цвета возвращаются, в этом году активная была тема с блестящими материалами», - рассказал стилист.
Популярность цифровой одежды будет расти, в будущем она может полностью заменить обычную одежду, заявил тв-стилист в пресс-центре НСН ранее.
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