Модельер заявил о перспективах развития цифровой одежды

Популярность цифровой одежды будет расти, в будущем она может полностью заменить обычную одежду, заявил тв-стилист, звездный модный эксперт Александр Белов в пресс-центре НСН.

«Безусловно, в метавселенной будет развиваться метаодежда, уже применяется такой термин. Эти термины пока звучат довольно смешно, потому что людям на себя надеть какую-то удобную одежду, худи, какие-нибудь свободные брюки, капюшон и остаться дома, но цифровая одежда, которую на себя не наденешь, но которая стоит денег и в нее потом можно даже инвестировать, сейчас кажется очень перспективной, классной инвестицией на фоне того, что люди сосредоточились на криптовалюте. Возможно, будущее в какой-то степени за цифровизацией полностью одежды», - рассказал Белов.

Также он отметил, что в период пандемии сфера моды стала цифровой и в том смысле, что модные показы и мероприятия проводятся в новых форматах.

