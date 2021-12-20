Модельер заявил о перспективах развития цифровой одежды
Александр Белов отметил, что в будущем обычная одежда может быть вытеснена цифровой.
Популярность цифровой одежды будет расти, в будущем она может полностью заменить обычную одежду, заявил тв-стилист, звездный модный эксперт Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Безусловно, в метавселенной будет развиваться метаодежда, уже применяется такой термин. Эти термины пока звучат довольно смешно, потому что людям на себя надеть какую-то удобную одежду, худи, какие-нибудь свободные брюки, капюшон и остаться дома, но цифровая одежда, которую на себя не наденешь, но которая стоит денег и в нее потом можно даже инвестировать, сейчас кажется очень перспективной, классной инвестицией на фоне того, что люди сосредоточились на криптовалюте. Возможно, будущее в какой-то степени за цифровизацией полностью одежды», - рассказал Белов.
Также он отметил, что в период пандемии сфера моды стала цифровой и в том смысле, что модные показы и мероприятия проводятся в новых форматах.
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