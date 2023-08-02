Жесткий запрет?: Разработчики договорятся с депутатами о смягчении закона об НКО

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров заявил НСН, что российские разработчики потеряют возможность работать в международных проектах, если запрет будет жестким.

Российские разработчики участвуют практически во всех международных проектах open source, на этом завязаны серьезные проекты, заявил глава НП «Руссофт» Валентин Макаров в беседе с НСН.

В конце июля Госдума приняла законопроект, запрещающий участие россиян в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях (НКО). Теперь разработчики программного обеспечения, работающие с open source, опасаются, что законопроект фактически запретит специалистам участие в любых международных проектах, пишет РБК. Большая часть крупных open source проектов зарегистрированы именно как некоммерческие организации. Макаров считает, что депутаты войдут в положение отрасли, проблем не будет.

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«Наши разработчики участвуют практически во всех международных проектах open source. Если запрет будет жестким, мы потеряем возможность работать в международных проектах, а это источник реальных знаний. Поэтому я не думаю, что разработчикам будет жестко что-то запрещаться. Свяжемся с Госдумой, с депутатами из профильного комитета. Жесткого запрета не будет, у нас слишком серьезные проекты основываются на open source. Уточнения к закону, вероятно, нет необходимости вносить в сам закон. Будет достаточно разъяснений. Никаких проблем с участием в этих проектах не будет», - заверил он.

В Минцифры пообещали выпустить разъяснения по этому поводу вместе с Минюстом. По словам источника РБК, принятые поправки не содержат прямого запрета на участие граждан России в международных проектах свободного программного обеспечения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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