Жесткий запрет?: Разработчики договорятся с депутатами о смягчении закона об НКО

Российские разработчики участвуют практически во всех международных проектах open source, на этом завязаны серьезные проекты, заявил глава НП «Руссофт» Валентин Макаров в беседе с НСН.

В конце июля Госдума приняла законопроект, запрещающий участие россиян в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях (НКО). Теперь разработчики программного обеспечения, работающие с open source, опасаются, что законопроект фактически запретит специалистам участие в любых международных проектах, пишет РБК. Большая часть крупных open source проектов зарегистрированы именно как некоммерческие организации. Макаров считает, что депутаты войдут в положение отрасли, проблем не будет.