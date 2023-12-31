«Жесткий тур и непредсказуемое будущее»: Гитарист «Чайфа» подвел итоги 2023 года

Владимир Бегунов объяснил в эфире НСН, почему здоровье – это главное новогоднее пожелание, пожелав всем мирного неба и дождаться своих.

Группа «Чайф» сейчас выдыхает после очень насыщенного гастрольного года и желает всем успехов в 2024 году, сказал в интервью НСН гитарист этого коллектива Владимир Бегунов.

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«Год был жестким, ездили много, закончили, наконец, свой тур «Внеплановый концерт». Говорить об ожиданиях от будущего года наивно, потому что сейчас предугадать что-либо вообще не возможно. Работаем, а пока коротенький отдых», - сказал Бегунов.

Он также пожелал всем здоровья, выразив надежду, что скоро к нам вернется мирное небо.

«Практика жизни показала, что желать надо исключительно здоровья, здоровья и еще раз здоровья всем ребятам и девчатам. Это очень важный аспект, потому что, если здоровье немножко покачивается, это влияет на все остальное. Всем, кто сопричастен, дождаться своих, счастья, успехов и мирного неба, чтобы оно, наконец, над нами нависло. С Новым годом!», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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