«Жесткий тур и непредсказуемое будущее»: Гитарист «Чайфа» подвел итоги 2023 года
31 декабря 202323:30
Владимир Бегунов объяснил в эфире НСН, почему здоровье – это главное новогоднее пожелание, пожелав всем мирного неба и дождаться своих.
Группа «Чайф» сейчас выдыхает после очень насыщенного гастрольного года и желает всем успехов в 2024 году, сказал в интервью НСН гитарист этого коллектива Владимир Бегунов.
«Год был жестким, ездили много, закончили, наконец, свой тур «Внеплановый концерт». Говорить об ожиданиях от будущего года наивно, потому что сейчас предугадать что-либо вообще не возможно. Работаем, а пока коротенький отдых», - сказал Бегунов.
Он также пожелал всем здоровья, выразив надежду, что скоро к нам вернется мирное небо.
«Практика жизни показала, что желать надо исключительно здоровья, здоровья и еще раз здоровья всем ребятам и девчатам. Это очень важный аспект, потому что, если здоровье немножко покачивается, это влияет на все остальное. Всем, кто сопричастен, дождаться своих, счастья, успехов и мирного неба, чтобы оно, наконец, над нами нависло. С Новым годом!», - заключил собеседник НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru