«Жест внимания». Песков объяснил передачу пальто Путина президенту ОАЭ

«Это определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой лидеров двух стран», - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов, вернули ли пальто главе российского государства, представитель Кремля заметил, что даже если этого не произойдёт, то это не должно стать проблемой.

Ранее Владимир Путин и Мохаммед бен Заид Аль Нахайян встретились в Санкт-Петербурге, российский лидер поблагодарил своего коллегу за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов и пообещал подробно проинформировать его о ситуации на Запорожской АЭС, сообщает RT.