«Жест внимания». Песков объяснил передачу пальто Путина президенту ОАЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания, сообщает РИА Новости.

СМИ: президент ОАЭ Аль Нахайян пришел на встречу с Путиным в кроссовках

«Это определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой лидеров двух стран», - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов, вернули ли пальто главе российского государства, представитель Кремля заметил, что даже если этого не произойдёт, то это не должно стать проблемой.

Ранее Владимир Путин и Мохаммед бен Заид Аль Нахайян встретились в Санкт-Петербурге, российский лидер поблагодарил своего коллегу за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов и пообещал подробно проинформировать его о ситуации на Запорожской АЭС, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковОАЭРоссияВладимир Путин
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