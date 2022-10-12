«Жест внимания». Песков объяснил передачу пальто Путина президенту ОАЭ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в знак внимания, сообщает РИА Новости.
«Это определённый жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой лидеров двух стран», - отметил он.
Отвечая на вопрос журналистов, вернули ли пальто главе российского государства, представитель Кремля заметил, что даже если этого не произойдёт, то это не должно стать проблемой.
Ранее Владимир Путин и Мохаммед бен Заид Аль Нахайян встретились в Санкт-Петербурге, российский лидер поблагодарил своего коллегу за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов и пообещал подробно проинформировать его о ситуации на Запорожской АЭС, сообщает RT.
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