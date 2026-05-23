В Анапе обломки беспилотника повредили хозпостройки
23 мая 202605:45
Юлия Савченко
Фрагменты беспилотника повредили хозяйственные постройки в частном домовладении в Анапе. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Отмечается, что обломки БПЛА рухнули на частной территории в хуторе Веселая Гора.
«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», - указали в оперштабе.
Ранее ведомство сообщило, что в Новороссийске два человека пострадали в результате атаки дронов.
