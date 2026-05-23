В Анапе обломки беспилотника повредили хозпостройки

Фрагменты беспилотника повредили хозяйственные постройки в частном домовладении в Анапе. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе

Отмечается, что обломки БПЛА рухнули на частной территории в хуторе Веселая Гора.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», - указали в оперштабе.

Ранее ведомство сообщило, что в Новороссийске два человека пострадали в результате атаки дронов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиАнапа

Горячие новости

Все новости

партнеры