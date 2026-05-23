Из-за угрозы взрыва резервуара с химикатами в Калифорнии эвакуировали 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек эвакуировали в городе Гарден-Гроув в американском штате Калифорния в связи с угрозой взрыва или протечки резервуара с токсичным химическим веществом. Об этом сообщает CNN.

Местные службы с 21 мая пытаются предотвратить взрыв резервуара, который принадлежит предприятию GKN Aerospace Transparency и наполнен метилметакрилатом - токсичным легковоспламеняющимся веществом, которое вызывает проблемы с легкими. Емкость была повреждена из-за продолжительного перегрева. Повреждение может спровоцировать разлив более 2,6 тысячи литров химического вещества либо взрыв.

Как сообщил начальник полиции округа Амир Эль-Фарра, почти 6 тысяч жителей Гарден-Гроув отказались покинуть свои дома.

По данным телеканала CBS News, зона эвакуации была расширена на несколько городов, в том числе Сайпресс, Стантон, Анахайм, Буэна-Парк, Вестминстер.

Ранее в префектуре Иватэ в Японии объявили эвакуацию для более чем 20 тысяч жителей после землетрясения и предупреждения о цунами.

