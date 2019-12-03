Жену самого грубого футболиста Премьер-Лиги избили в Подмосковье
Супруга полузащитника ФК «Тамбов» Валерия Чуперки Анастасия была избита своим отцом, сообщает сайт KP.Ru. Девушка обратилась в Одинцовскую районную больницу с побоями несколько дней назад. Во время осмотра у нее были диагностированы кровоподтеки левого предплечья и синяки.
Как рассказала сама Чуперка, девушку, а также ее брата избил пьяный отец. Медсестра, оказавшая помощь пострадавшей, сообщила в полицию о факте домашнего насилия, а также о побоях у 21-летней Анастасии. В тот же день в правоохранительные органы позвонила и мама Анастасии. Она сообщила о том, что супруг часто напивается, избивает ее и детей.
Сейчас полиция проводит проверку по факту нанесенных побоев.
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