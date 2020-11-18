Жену мэра Томска пригласили на допрос по факту противодействия при обысках
Сотрудники правоохранительных органов вызвали жену мэра Томска Галину Кляйн на допрос «для дачи показаний по факту противодействия следственной группе при обысках». Ее супруг Иван Кляйн подозревается по статье о превышении полномочий, пишет ТАСС.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что сейчас Галина Кляйн не задержана, а только вызвана для дачи показаний.
Ранее сообщалось, что Галина Кляйн в ходе обыска попыталась передать одному из своих подчиненных подушку, в которой сотрудники ФСБ нашли российские и зарубежные банковские карты на сумму 1,3 млрд рублей.
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан сотрудниками ФСБ 13 ноября. Его подозревают по статье о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Он является главным акционером ОАО “Томское пиво”, компанию возглавляет Галина Кляйн. В 2019 году он задекларировал 300 миллионов рублей.
Суд арестовал Кляйна на два месяца и отстранил от должности мэра.
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