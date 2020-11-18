Жену мэра Томска пригласили на допрос по факту противодействия при обысках

Сотрудники правоохранительных органов вызвали жену мэра Томска Галину Кляйн на допрос «для дачи показаний по факту противодействия следственной группе при обысках». Ее супруг Иван Кляйн подозревается по статье о превышении полномочий, пишет ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что сейчас Галина Кляйн не задержана, а только вызвана для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что Галина Кляйн в ходе обыска попыталась передать одному из своих подчиненных подушку, в которой сотрудники ФСБ нашли российские и зарубежные банковские карты на сумму 1,3 млрд рублей.