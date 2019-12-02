«Жену, ласки и котлет»! Москвич-холостяк устроил одиночный пикет на Красной площади

В столице задержан москвич, который устроил одиночный пикет на Красной площади. Как пишет сайт KP.Ru, на такой шаг его подтолкнули поиски жены. Мужчина подготовил плакат, с которым и появился на главной достопримечательности столицы.

Растяжка в его руках гласила: «Надоели пельмени и обнимать подушку. Ищу жену, хочу ласки и котлет».

Однако встретить будущую супругу ему так и не удалось. Раньше потенциальных пассий его заметили сотрудники полиции. Одинокий москвич был доставлен в отделение. Там и был составлен протокол за нарушение правил проведения пикетирования. Теперь москвичу грозит штраф 20 тысяч рублей, уточняет РИА ФАН.

Ранее НСН писала, что сотрудники Федеральной службы охраны задержали на Красной площади уроженца Свердловской области из Сухого Лога за попытку прорваться к президенту России Владимиру Путину.

