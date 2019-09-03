Мужчина в каске задержан у Кремля при попытке прорваться к Путину. Видео

Сотрудники Федеральной службы охраны задержали в центре Москвы уроженца Свердловской области из Сухого Лога за попытку прорваться к президенту России Владимиру Путину. Об этом Ura.ru сообщила помощница одного из депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

По слова собеседницы агентства, сначала мужчина ходил по Александровскому саду с плакатом, потом явился на Красную площадь и предпринял попытку пройти через ворота Спасской башни, требуя встречи с президентом. После того, как его остановили, скандалист встал с одиночным пикетом на Красной площади. Задерживать его не стали, так как мужчина прикрылся китайской делегацией, которая приехала, чтобы посетить мавзолей Ленина.

В дальнейшем уралец вернулся в Александровский сад и принялся стучать каской в дверь в кремлевской стене, куда уходят военные-часовые, после чего его, наконец, забрали.