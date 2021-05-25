Жену депутата заподозрили в съемках порно с детьми

Ее подозревают в съемках порно с участием школьниц. Как считает следствие, в декабре 2020 года подозреваемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео, после чего ролики появлялись в интернете.

В настоящее время опрашиваются потерпевшие, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, а также назначена экспертиза видеоматериалов.

Задержанная является супругой депутата местного сельсовета. Она сообщила, что «все было по согласию».

