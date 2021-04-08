Полиция закрыла в Петербурге пять порностудий
Сотрудники полиции задержали 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет причастных, к деятельности студий в Санкт-Петербурге, где изготавливались порноматериалы, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Правоохранители установили, что организатором подпольного бизнеса является 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленинградской области. Созданные им студии, работавшие по пяти адресам в центре Санкт-Петербурга, были оснащены оборудованием для круглосуточной трансляции в интернет порноматериалов.
В фильмах для взрослых снимались более ста моделей, в том числе девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Доступ к нелегальному контенту потребители оплачивали электронной валютой, которая в дальнейшем обналичивалась организатором.
В ходе обысков силовики изъяли 54 мобильных телефона с установленными мессенджерами, пять станций, обеспечивающих удаленное управление, документацию, содержащую должностные инструкции, график и учёт рабочего времени моделей.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая делала порноснимки своей несовершеннолетней дочери и выкладывала в интернет, сообщают «Невские новости». Возбуждено уголовное дело, горе-матери ггрозит до 20 лет лишения свободы.
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