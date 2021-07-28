Женские вагоны в метро предложили запустить в России
Женские вагоны в метро предложил запустить первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее письмо он направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева, сообщает «Вечерняя Москва».
Автор инициативы пояснил, что гендерное разделение исключит попытки домогательства в общественном транспорте. По его словам, в соцсетях регулярно появляются новости и комментарии о нарушениях личного пространства со стороны мужчин.
Петров предложил провести эксперимент с разделением потоков мужчин и женщин, ссылаясь на то, что в мире уже существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский».
Издание отмечает, что в 2015 году с подобной инициативой уже выступали в Совете Федерации, однако она не получила поддержки.
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