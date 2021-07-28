Женские вагоны в метро предложили запустить в России

Петров предложил провести эксперимент с разделением потоков мужчин и женщин, ссылаясь на то, что в мире уже существует практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский».

Издание отмечает, что в 2015 году с подобной инициативой уже выступали в Совете Федерации, однако она не получила поддержки.



