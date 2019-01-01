Женщину, укравшую крупную сумму денег у пенсионера, задержали в Москве

По подозрению в краже 775 тыс. руб. задержана 25-летняя женщина из ближнего зарубежья. Она обманула и обворовала 89-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ОМВД России по Чертаново Северное обратился 89-летний житель района. По словам заявителя, к нему домой пришла неизвестная и, представившись социальным работником, сообщила о денежной реформе. При этом предложила помощь в написании заявления на обмен купюр», - сообщила официальный представитель МВД России.

Пенсионер доверился мошеннице. В итоге отдал все свои сбережения. Злоумышленница забрала деньги и скрылась.

Как уточняет РИА Новости, задержали подозреваемую в Подмосковье. Она заключена под стражу. В полиции полагают, что на счету женщины были ещё криминальные эпизоды и пострадавшие. Ведётся следствие.

Это далеко не первый случай, когда жертвой мошенников становятся старики. Полиция советует обратить на это внимание родных и близких пожилых людей. Часто бывает, что они одиноки и беззащитны. Самый простой и действенный способ не дать себя обмануть - не пускать посторонних домой, кем бы они представлялись.

