Жительница Челябинской области заказала убийство своей 12-летней дочери
Жительница Челябинской области пыталась подкупить своего знакомого для убийства 12-летней дочери из-за конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл в посёлке Измайловский Кизильского района. Мужчина, которому 46-летняя женщина предлагала деньги за заказное убийство, заявил об этом в правоохранительные органы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений.
В прокуратуре Челябинской области добавили, что у женщины изъяли троих несовершеннолетних детей, в том числе 12-летнюю дочь. Их передали в социальное учреждение.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 59-летнюю женщину, которая, по версии следствия, собиралась заказать убийство своей соседки по коммунальной квартире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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