Жительница Челябинской области заказала убийство своей 12-летней дочери

По данным ведомства, инцидент произошёл в посёлке Измайловский Кизильского района. Мужчина, которому 46-летняя женщина предлагала деньги за заказное убийство, заявил об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений.

В прокуратуре Челябинской области добавили, что у женщины изъяли троих несовершеннолетних детей, в том числе 12-летнюю дочь. Их передали в социальное учреждение.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 59-летнюю женщину, которая, по версии следствия, собиралась заказать убийство своей соседки по коммунальной квартире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

