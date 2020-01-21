Женщинам запретили посещать самый большой бассейн в Дагестане

Руководство спортивного комплекса «Анжи-Арена» в Каспийске республики Дагестан отказало женщинам в его посещении. Этот бассейн считается самым большим на Северном Кавказе, передает РИА Новости.

В спорткомплексе уточнили, что женские дни в бассейне закончились 21 января и их больше не будет. О причинах такого решения ничего не сообщается.

Длина бассейна в спорткомплексе «Анжи-Арена» составляет 50 метров, глубина - 2-4 метра, в бассейне четыре дорожки. К услугам посетителей также парные, соляная комната, джакузи, массажный кабинет.

Ранее сообщалось о массовом отравлении питьевой водой в Дагестане. Жители жаловались на боли в животе и рвоту. Среди пострадавших дети. По факту отравления возбуждено уголовное дело.



