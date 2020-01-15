Массовое отравление водой произошло в Дагестане

Не менее 69 человек в дагестанском городе Кизляр попали в больницу с признаками острой кишечной инфекцией. Отравление, по предварительным данным, произошло из-за употребления загрязнённой водопроводной воды. Среди пострадавших - 38 детей, сообщает министерство здравоохранения республики.

По факту отравления возбуждено уголовное дело. В главке Следственного комитета по Дагестану рассказали, что кизлярцы начали обращаться к врачам с 6 января. Они жаловались на боли в животе и рвоту, передает RT.

