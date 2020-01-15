Массовое отравление водой произошло в Дагестане
15 января 202014:02
Не менее 69 человек в дагестанском городе Кизляр попали в больницу с признаками острой кишечной инфекцией. Отравление, по предварительным данным, произошло из-за употребления загрязнённой водопроводной воды. Среди пострадавших - 38 детей, сообщает министерство здравоохранения республики.
По факту отравления возбуждено уголовное дело. В главке Следственного комитета по Дагестану рассказали, что кизлярцы начали обращаться к врачам с 6 января. Они жаловались на боли в животе и рвоту, передает RT.
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ФОТО: https://www.pexels.com
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