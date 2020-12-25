Женщинам-военнослужащим увеличат пособие на ребенка
Российским женщинам-военнослужащим ежемесячное пособие по уходу за ребенком планируется увеличить с 13 504 до 27 984 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны РФ Татьяну Шевцову.
По ее словам, такая мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах. «То есть Минобороны России выступило в данном случае автором инициативы значительно более широкого, чем ведомственный, масштаба», - отметила она.
Как сообщалось, в 2019-2024 годах правительство потратит 15,3 трлн рублей для снижения уровня бедности роста реальных доходов населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты (СП) РФ.
Анализ по достижению национальной цели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ" указывает, что принятые меры по поддержке семей с детьми до 7 лет позволит уменьшить уровень бедности. Денежные пособия на детей увеличивают доходы населения на 6,7%.
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