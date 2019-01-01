Женщина в Подмосковье родила 14-го ребенка

46-летняя Юлия Голубева из Люберец на текущей неделе родила девочку, ставшую 14-м ребенком в семье. По словам врачей, младенец здоров, его вес составил 4,5 килограмма, рост 56 сантиметра. Роды прошли в Балашихинском роддоме.

У многодетной матери еже есть шесть братьев и семь сестер. Все они рады очередной сестре, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По словам медиков, 12-е роды Юлии прошли через кесарево сечение. При этом 13-е и 14-е роды - самопроизвольно. Специалисты отметили, что если раньше наличие рубца на матке было противопоказанием к естественным родам, то сегодня благодаря профессионализму врачей и развитию науки пациентки с таким осложнением рожают сами.

Ранее врач-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала в эфире НСН, что Россия до сих пор ощущает влияние демографического спада перестроечной эпохи.



