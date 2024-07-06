Женщина споткнулась на иммерсивном шоу и отсудила более 100 тысяч рублей компенсации

Женщина отправилась на иммерсивный спектакль «Девочка со спичками» в старинный особняк в Дашковом переулке. Для полного погружения пространство было в полумраке. Зрительница заявила, что ее глаза не успели привыкнуть к смене освещения, из-за этого она упала на лестнице, получив травму левого голеностопного сустава. Ей пришлось сразу же покинуть театр, а затем провести две недели на больничном.



Организаторы проигнорировали досудебную претензию, но пострадавшая решила отстаивать свои права. Хорошевский суд встал на ее сторону.

С фирмы-организатора решено взыскать сумму утраченного женщиной заработка (52 тысяч рублей), расходы на лечение (13 тысячс рублей), компенсацию морального вреда (15 тысяч рублей), штраф за отказ добровольной компенсации (14 тысяч рублей) и расходы на оплату услуг представителя (30 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что родственники погибших в результате терактов в Дагестане получат по миллиону рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

