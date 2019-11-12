Сбившая «непьяного» мальчика женщина освободилась из колонии

Ольга Алисова, которая за рулём автомобиля, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, выпущена из мест заключения. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эти сведения также подтвердили в колонии-поселении, где осуждённая отбывала срок. Там уточнили, что женщина вышла на свободу накануне и уже находится у себя дома в Балашихе.

Дело получило широкий резонанс после того, как по результатам экспертизы в крови ребёнка выявили концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения.