Сбившая «непьяного» мальчика женщина освободилась из колонии
Ольга Алисова, которая за рулём автомобиля, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, выпущена из мест заключения. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Эти сведения также подтвердили в колонии-поселении, где осуждённая отбывала срок. Там уточнили, что женщина вышла на свободу накануне и уже находится у себя дома в Балашихе.
Дело получило широкий резонанс после того, как по результатам экспертизы в крови ребёнка выявили концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения.
Позднее оказалось, что ошибку допустил эксперт. Суд приговорил его к десяти месяцам исправительных работ.
Самой Алисовой присудили три года колонии-поселения. Она отбыла весь срок, учитывая время, проведённое в СИЗО, которое засчитывается как 1 к 1,5.
Женщина два раза подавала прошение об условно-досрочном освобождении, однако их отклонили.
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