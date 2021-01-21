Женщина с детьми отравилась угарным газом в Казани

Женщина и трое малолетних детей отравились угарным газом в Казани, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Татарстану.

Вызов спасателям поступил вечером 20 января. Инцидент произошел в двухкомнатной квартире жилого дома по улице Солидарности, 26. По предварительным данным, отравление женщины 1993 года рождения и трех мальчиков 2014, 2016, 2020 годов рождения не связано с пожаром.

Выясняются причины инцидента.

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В начале января в Саратове были госпитализированы четверо детей и двое взрослых с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, вечером 4 января в квартире жилого дома по 5-му Динамовскому проезду работала газовая колонка, когда женщины 32 и 25 лет, искупав двоих детей в ванной, подготовили к купанию третьего, однако почувствовали ухудшение самочувствия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КазаньОтравление
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