В Москве начали проверку после гибели подростка с отравлением «веселящим газом»
Прокуратура Москвы инициировала проверку после смертью подростка, купившего баллон с «веселящим газом». Тело несовершеннолетнего обнаружили в квартире на северо-востоке столицы, информирует пресс-служба ведомства.
Погибшего подростка 2004 года рождения обнаружили 14 января в квартире дома в Кучине переулке.
«По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота (веселящий газ)», - считают в прокуратуре.
В рамках проверки установят обстоятельства и причины подростка, также будет дана оценка действиям родителей по исполнению их обязанностей по воспитанию ребенка. В случае необходимости проверяющие примут меры прокурорского реагирования.
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