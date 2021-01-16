В Москве начали проверку после гибели подростка с отравлением «веселящим газом»

Погибшего подростка 2004 года рождения обнаружили 14 января в квартире дома в Кучине переулке.

«По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота (веселящий газ)», - считают в прокуратуре.

В рамках проверки установят обстоятельства и причины подростка, также будет дана оценка действиям родителей по исполнению их обязанностей по воспитанию ребенка. В случае необходимости проверяющие примут меры прокурорского реагирования.

