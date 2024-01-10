Женщина родила ребенка во время полета из Жуковского в Душанбе

Женщина родила девочку на борту самолета, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

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Роды у пассажирки начались во время полета из Жуковского в Душанбе. Так как все проходило без осложнений, экстренно сажать самолет не потребовалось.

По прилете в Душанбе новоиспеченную маму с ребенком передали медикам.

Накануне пассажирка Московского метрополитена родила девочку на станции «Нагатинская», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Уральские АвиалинииНоворождённыйСамолет

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