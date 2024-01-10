Женщина родила ребенка во время полета из Жуковского в Душанбе

Роды у пассажирки начались во время полета из Жуковского в Душанбе. Так как все проходило без осложнений, экстренно сажать самолет не потребовалось.

По прилете в Душанбе новоиспеченную маму с ребенком передали медикам.

Накануне пассажирка Московского метрополитена родила девочку на станции «Нагатинская», напоминает «Радиоточка НСН».

