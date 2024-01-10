Женщина родила ребенка во время полета из Жуковского в Душанбе
10 января 202415:32
Женщина родила девочку на борту самолета, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».
Роды у пассажирки начались во время полета из Жуковского в Душанбе. Так как все проходило без осложнений, экстренно сажать самолет не потребовалось.
По прилете в Душанбе новоиспеченную маму с ребенком передали медикам.
Накануне пассажирка Московского метрополитена родила девочку на станции «Нагатинская», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru