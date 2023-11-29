Во Владивостоке родился младенец весом более пяти килограммов

Мальчик появился на свет в городском роддоме №3 из-за кесарева сечения. По словам врачей, мама чувствует себя хорошо, операция прошла успешно. Малыш родился с весом в 5120 граммов, его рост - 60 сантиметров.

Уточняется, что такие параметры соответствуют полуторамесячному развитию младенца. Он стал вторым ребенком в семье

«Такой крупный младенец - редкость даже для больших родильных центров», - говорится в сообщении.

В скором времени маму и малыша выпишут, добавили врачи.

Ранее в Татарстане новорожденную девочку назвали Россией-Святосией-Святороссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

