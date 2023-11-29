Во Владивостоке родился младенец весом более пяти килограммов
Во Владивостоке накануне родился ребенок весом более пяти килограммов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минздрав Приморья.
Мальчик появился на свет в городском роддоме №3 из-за кесарева сечения. По словам врачей, мама чувствует себя хорошо, операция прошла успешно. Малыш родился с весом в 5120 граммов, его рост - 60 сантиметров.
Уточняется, что такие параметры соответствуют полуторамесячному развитию младенца. Он стал вторым ребенком в семье
«Такой крупный младенец - редкость даже для больших родильных центров», - говорится в сообщении.
В скором времени маму и малыша выпишут, добавили врачи.
Ранее в Татарстане новорожденную девочку назвали Россией-Святосией-Святороссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru