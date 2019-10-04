Женщин-противниц феминизма уличили в имитации оргазмов

4 октября 201911:03

Психологи пришли к выводу, что женщины, выступающие против феминизма, зачастую имитируют оргазм.

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Канадские и австралийский ученые провели исследование и выяснили, что женщины, не поддерживающие феминизм, скованы в постели и притворяются, что получают удовольствие. Феминистки же, напротив, не стремятся угодить партнерам, более открыты и раскрепощены в сексе.

В исследовании приняли участие 462 гетеросексуальных женщины, состоявшие в отношениях более четырех месяцев.

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