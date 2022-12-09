Жена Виктора Бута заявила, что её мужу понадобится лечение

По её словам, с момента их последней встречи в 2019 году он стал выглядеть «совершенно иначе», в том числе из-за болезни.

«Видно, что сказалась и долгая болезнь в этом году, когда Виктору в течение полугода не могли даже поставить диагноз, к нему не пускали врачей-специалистов, ссылаясь на ковидные ограничения в тюремной системе США», - предположила она.

Алла Бут добавила, что теперь её супругу потребуется «хорошая профессиональная медицинская помощь», чтобы «полностью восстановить здоровье».

Ранее отбывавший тюремный срок в США россиянин Виктор Бут был освобождён в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России, сообщает RT.