Жена Виктора Бута заявила, что её мужу понадобится лечение
Супруга российского бизнесмена Виктора Бута Алла, заявила, что её муж вернулся из американской тюрьмы в состоянии крайнего физического и нервного истощения, сообщает РИА Новости.
По её словам, с момента их последней встречи в 2019 году он стал выглядеть «совершенно иначе», в том числе из-за болезни.
«Видно, что сказалась и долгая болезнь в этом году, когда Виктору в течение полугода не могли даже поставить диагноз, к нему не пускали врачей-специалистов, ссылаясь на ковидные ограничения в тюремной системе США», - предположила она.
Алла Бут добавила, что теперь её супругу потребуется «хорошая профессиональная медицинская помощь», чтобы «полностью восстановить здоровье».
Ранее отбывавший тюремный срок в США россиянин Виктор Бут был освобождён в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России, сообщает RT.
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