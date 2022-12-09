Песков заявил, что обмен Бута не означает улучшение отношений России и США
Отношения между Россией и США остаются в «печальном состоянии», выводы о том, что обмен заключенными был шагом в сторону выхода из кризиса, неверны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».
В четверг стало известно, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в РФ к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков, обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, который провел почти 15 лет в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием.
«Неверно делать какие-то гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону из выхода из того кризиса, который мы имеем в двусторонних отношениях. Двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, главным итогом обмена стало то, что Бут, 14 лет находившийся в незаконном плену, вернулся на родину. В Кремле пожелали бизнесмену скорейшей реабилитации.
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