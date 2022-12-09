Песков заявил, что обмен Бута не означает улучшение отношений России и США

В четверг стало известно, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в РФ к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков, обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, который провел почти 15 лет в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием.

«Неверно делать какие-то гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону из выхода из того кризиса, который мы имеем в двусторонних отношениях. Двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, главным итогом обмена стало то, что Бут, 14 лет находившийся в незаконном плену, вернулся на родину. В Кремле пожелали бизнесмену скорейшей реабилитации.

