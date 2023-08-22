Жена Стрелкова заявила о его предынфарктном состоянии
Супруга экс-министр обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщила о резком ухудшении его здоровья в следственном изоляторе. Текст обращения опубликован в Telegram-канале «Свободу Стрелкову!».
По словам Регинской, за время нахождения в СИЗО «Лефортово» у ее супруга обострились сердечно-сосудистые заболевания. Это создает серьезную угрозу жизни и требует безотлагательной медицинской помощи, подчеркнула она.
«В настоящее время он находится в тяжелом состоянии – начала отниматься рука, судороги, затрудненное дыхание, возможно предынфарктное состояние. Если он и далее не будет получать медицинской помощи, последствия предсказуемы», - говорится в обращении Регинской к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Супруга Стрелкова попросила провести проверку и оказать ему медицинскую помощь.
Мещанский суд Москвы 21 июля отправил Стрелкова под стражу до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете. Экс-министру обороны ДНР грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».
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