«Не жалуется»: Адвокат Стрелкова рассказал о его самочувствии в СИЗО

Юрист отметил, что был вынужден дать подписку о неразглашении сведений, составляющих гостайну, поэтому подробности раскрывать не может. Однако, по его мнению, уголовное дело в отношении Стрелкова не имеет под собой никаких оснований.

«Могу сказать только одно, что, на мой взгляд, единственный секрет Полишинеля в этом деле то, что это дело не стоит выеденного яйца», - указал он.

Молохов добавил, что не намерен рассказывать о тактике защиты, со временем «всё узнаем».

Ранее следствие обвинило Стрелкова в призывах к экстремистской деятельности в интернете, суд арестовал его до 18 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

