«Не жалуется»: Адвокат Стрелкова рассказал о его самочувствии в СИЗО
Адвокат Александр Молохов, представляющий в суде интересы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что настрой у его клиента нормальный и на условия содержания он не жалуется.
Юрист отметил, что был вынужден дать подписку о неразглашении сведений, составляющих гостайну, поэтому подробности раскрывать не может. Однако, по его мнению, уголовное дело в отношении Стрелкова не имеет под собой никаких оснований.
«Могу сказать только одно, что, на мой взгляд, единственный секрет Полишинеля в этом деле то, что это дело не стоит выеденного яйца», - указал он.
Молохов добавил, что не намерен рассказывать о тактике защиты, со временем «всё узнаем».
Ранее следствие обвинило Стрелкова в призывах к экстремистской деятельности в интернете, суд арестовал его до 18 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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