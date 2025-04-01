В России снимут фильм о телеведущем Николае Дроздове

В рамках презентации на проходящем в Москве международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес» было объявлено, что лента получила название «Дроздов. Правила жизни на Земле», а снимет её режиссёр Родион Чепель.

Отмечается, что проект посвящён творческому пути учёного и ведущего программы «В мире животных», музыка из которой прозвучит и в новом фильме.

Ранее друг Дроздова художник Константин Мирошник заявил, что телеведущий готовится к лекциям «об устройстве дальнего космоса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

