В России снимут фильм о телеведущем Николае Дроздове
В России снимут документальный фильм о телеведущем Николае Дроздове. Об этом заявила компания «Красный квадрат», чьими силами и будет реализован проект.
В рамках презентации на проходящем в Москве международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес» было объявлено, что лента получила название «Дроздов. Правила жизни на Земле», а снимет её режиссёр Родион Чепель.
Отмечается, что проект посвящён творческому пути учёного и ведущего программы «В мире животных», музыка из которой прозвучит и в новом фильме.
Ранее друг Дроздова художник Константин Мирошник заявил, что телеведущий готовится к лекциям «об устройстве дальнего космоса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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