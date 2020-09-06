Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля о лечении ее супруга

Юлия, жена Алексея Навального, резко ответила на предложение главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля о создании совместной рабочей группы российских и немецких медиков для оценки причин состояния Навального. С этой инициативой Рошаль обратился к Врачебной палате Германии.

«Мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», — заявила Юлия Навальная в своем Instagram.