Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля о лечении ее супруга

Юлия, жена Алексея Навального, резко ответила на предложение главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля о создании совместной рабочей группы российских и немецких медиков для оценки причин состояния Навального. С этой инициативой Рошаль обратился к Врачебной палате Германии.

«Мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», — заявила Юлия Навальная в своем Instagram.

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По ее словам, Юлия не может доверять доктору Рошалю в связи с его публичной деятельностью. Она считает, что свое предложение Рошаль сделал, чтобы получить информацию у немецкой стороны, а не для помощи ее мужу.

Напомним, Германия до сих пор не ответила на запрос России о результатах анализов и состоянии российского оппозиционера. При этом немецкие специалисты заявили, что выявили в его организме яд из группы «Новичок». В России отмечают, что омские врачи, которые первыми провели обследование Алексея Навального после того, как ему стало плохо на борту самолета, не обнаружили ядов в его организме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЛеонид РошальГерманияАлексей Навальный
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