Жена Мамонова сообщила об ухудшении его состояния

Состояние Петра Мамонова тяжёлое, динамика отрицательная, врачи не могут вывести его из комы, сообщила Ольга Мамонова в беседе с «Пятым каналом».

По ее словам, дыхание музыканта и актера полностью находится на ИВЛ, врачи оценивают состояние как тяжелое, о второй попытке вывести его из комы речи не идет из-за плохого состояния.