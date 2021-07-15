Жена Мамонова сообщила об ухудшении его состояния
Состояние Петра Мамонова тяжёлое, динамика отрицательная, врачи не могут вывести его из комы, сообщила Ольга Мамонова в беседе с «Пятым каналом».
По ее словам, дыхание музыканта и актера полностью находится на ИВЛ, врачи оценивают состояние как тяжелое, о второй попытке вывести его из комы речи не идет из-за плохого состояния.
70-летний артист был госпитализирован с COVID-19 более двух недель назад, c 1 июля его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».
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